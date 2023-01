Le Poulailler remonte sur scène avec une nouvelle pièce

Après plusieurs années de mise en scène collective, la compagnie avait envie de changer sa manière de travailler. Pour la première fois, Benoît Ecabert, jusque-là comédien de la troupe, a revêtu le costume de metteur en scène. Il espère ainsi proposer une mise en scène plus aboutie, notamment dans le travail des personnages : « Le but était de ne pas rester uniquement dans de la comédie où on se tape sur la cuisse et où on est dans la mimique, voire dans le surjeux. Nous voulions proposer des personnages réels, bien ancrés et bien présents qui amènent des émotions sur lesquelles on va rigoler ».

Un travail de fond que la troupe n’avait donc pas l’habitude de mener, mais qui a été bien accueilli par les comédiens. Daniel Tâche le confirme : « C’est vraiment très intéressant et ça nous permet d’aller beaucoup plus loin dans notre personnage, bien que ça ne soit pas toujours facile ».