Secours : plus de 120 interventions pendant les fêtes

Plus de 120 interventions ont été menées par le Service d’Incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises pendant la période des Fêtes de fin d’année. C’est ce qui ressort de leur bilan de fin d’année publié ce mercredi. Du 24 décembre au 2 janvier, les secours ont été sollicités au total 129 fois pour venir en aide à la population neuchâteloise. L’intervention d’une ambulance a été nécessaire dans 114 cas pour des accidents de la circulation, des maladies et des malaises, des chutes, ainsi que pour des transferts interhospitaliers.







Deux incendies les 24 et 25 décembre

Les soirs du 24 et du 25 décembre, deux incendies se sont déclarés nécessitant la mise en place d’importants moyens, explique le service du feu. Le premier a eu lieu dans un appartement à La Chaux-de-Fonds duquel les pompiers ont dû extraire une personne qui a été par la suite conduite à l’hôpital. Le second, également à La Chaux-de-Fonds, est intervenu dans une cave, causant une incommodation par la fumée à 13 personnes habitant dans l’immeuble. /comm-cro