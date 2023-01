Nouvelles résolutions : mythe ou réalité ?

Le jour de l’An est passé. Après cette parenthèse festive, il est temps de se remettre sur les rails et de penser aux fameuses nouvelles résolutions.



Arrêter de fumer, se mettre au sport, devenir végétarien : les objectifs sont parfois ambitieux et il est difficile de les tenir sur le long terme. Nos résolutions finissent donc souvent par tomber à l’eau. Selon Mélissa Hotz, coach et hypnothérapeute, « on se fixe souvent des objectifs irréalistes et on aimerait des résultats immédiatement ».