L’urbanisation menace la salamandre tachetée

Le dérèglement climatique affecte aussi les biotopes souterrains. Les cavernes où s’abrite la salamandre tachetée sont très sensibles aux changements de température, même de quelques centièmes.

Et en extérieur, explique Robin Arnaux, s’il fait assez chaud en hiver (plus de 5 degrés), les salamandres sortent et s’exposent plus longtemps à l’un de leurs dangers mortels : les voitures.