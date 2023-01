Des chiffres en baisse, mais Nez Rouge est bien de retour

Une reprise en demi-teinte pour Nez Rouge Neuchâtel. Après l’annulation des éditions 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, l’opération 2022 s’est soldée avec des chiffres en baisse. En tout, il y a eu 30% à 40% de personnes transportées en moins. Au niveau suisse, la tendance est aussi à la baisse. Il faut dire que le nombre de soirs de présence dans le canton de Neuchâtel a aussi diminué en décembre, avec des équipes présentes depuis le weekend du 10-11 décembre et jusqu’à la soirée du Nouvel An. Rien que pour le soir de la St-Sylvestre, 130 appels ont été enregistrés contre 169 lors de l’opération 2019. La nuit a aussi été plus courte, avec les derniers appels enregistrés aux environs de 4h en ce 1er janvier 2023, soit près d’1h30 plus tôt que lors de la dernière édition.