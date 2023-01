RTN vous emmène découvrir la glace des Mélèzes

Griffées à longueur d’année par les patins du HC La Chaux-de-Fonds et de milliers d’amateurs de glisse. Les patinoires intérieure et extérieure des Mélèzes ne cessent de renouveler leur surface glacée. Durant les matches, après les entraînements ou en début de journée, pas moins de huit techniciens se relayent à bord des surfaceuses pour redonner à la glace son aspect d’origine. Mais l’entretien d’une patinoire passe aussi par une fosse à neige et un système de refroidissement complexe. À l’occasion de sa série des fêtes, RTN vous emmène découvrir les mécanismes d’entretien de la glace chaux-de-fonnière avec son responsable technique depuis 13 ans, Serge Terraz.