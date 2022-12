Les bons voeux du Conseil d'Etat neuchâtelois pour 2023

Le Conseil d’Etat aborde 2023 avec optimisme malgré l’instabilité qui va se poursuivre. Il assure vouloir poursuivre le renforcement de l’attractivité et la cohésion de Neuchâtel, avec comme fil rouge le développement durable. « Les défis sont importants, mais on peut les affronter de manière positive. Dans ces crises, il faut continuer à construire l’avenir. Notre programme de législature parle de développement durable, soit d’un développement qui concerne tout le monde et qui intègre chacune et chacun en donnant des perspectives », explique Laurent Kurth.