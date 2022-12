RTN vous emmène à la recherche de la fée

La période des fêtes est toujours propice à une bonne histoire racontée au coin du feu. Jadis, nos ancêtres avaient pour habitude de se transmettre des contes et légendes, avec pour décors des paysages neuchâtelois. Aujourd’hui la plupart de ces récits tombent dans l’oubli. Dans le cadre de sa Série des fêtes, RTN vous propose de découvrir celui de la grotte aux fées. L’histoire est racontée dans le Véritable messager boiteux de 1849. Jadis, une cavité près de la Côte-aux-fées abritait une fée qui venait pendant la nuit détruire les travaux des ouvriers du village. Exaspérés, ils décidèrent un jour de la piéger et remplirent un soulier de pois. La fée, coquette, y glissa son pied et resta coincée. Prise sur le fait, elle promit de ne plus venir perturber les travaux et on ne la revit plus dans la région. Aude Raimondi et Stéphanie Wenker sont tout de même parties sur ses traces.