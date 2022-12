Des Ukrainiens feront raisonner le Temple du Bas

Une cinquantaine de réfugiés ukrainiens monteront sur scène le 7 janvier afin de faire découvrir leurs traditions aux Neuchâtelois. Avec un peu de retard, ils ont voulu fêter Noël en proposant un spectacle de danses et de chants traditionnels ukrainiens interprétés par 20 enfants et 35 adultes. Ces chants de Noël ont une signification particulière, nous explique Katerina Zhaburovska. Arrivée dans le canton en avril pour fuir la guerre, cette Ukrainienne a alors créé la chorale Perespiv qui est à l’origine du spectacle « La lumière est née ».



« En Ukraine, pendant Noël, les enfants vont chez les gens pour chanter et souhaiter la santé, du succès et de la prospérité. L’idée du spectacle est donc de souhaiter le meilleur au peuple suisse et de le remercier pour sa gentillesse et pour tout ce qu’il nous a donné », explique-t-elle.