Bulles à profusion au réveillon

Savoir-faire nécessaire

Les producteurs neuchâtelois sont de plus en plus nombreux à souhaiter élargir leur gamme et offrir à leur clientèle ce type de produits. Mais leur confection n’est pas facile et demande une bonne dose de savoir-faire. « Il y a vraiment des exigences. On cherche de la fraîcheur et des vins qui ont moins d'alcool. L'élaboration de ce type de vin peut prendre des années », souligne Laurent Probst. « Lors des premiers mois, le vin n'a pas encore de bulle ».