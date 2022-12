Les oiseaux s’en sortent malgré les températures douces

Mais la vague de froid de fin novembre a tout de même poussé un certain nombre d’oiseaux, notamment des canards nordiques, à descendre plus au Sud, rassure François Turrian.

D’autres phénomènes plus spectaculaires sont notamment observés dans les Alpes : « On constate une montée en altitude d’espèces qui restaient jusque là en plaine. On voit parfois maintenant des pies et des merles noirs à 2000 mètres », s’étonne le défenseur des oiseaux. « Il y a tout un cortège d’espèces plutôt favorisées par ces conditions, mais on ne sait pas encore si cela va avoir des effets collatéraux sur les autres oiseaux. Il y a une probable concurrence qui pourrait s’installer entre ces espèces. »

A noter que lors d’un tel phénomène de redoux, il est conseillé par BirdLife de ne pas nourrir les oiseaux. L’association rappelle d’ailleurs que ces animaux sont de toute manière adaptés à des situations hivernales normales. Il est donc uniquement recommandé de les aider lors d’épisode de froid et de gel important. /cde