RTN vous emmène à la rencontre du joyeux Barantan

« Dans ce fortuné coin de terre qu’on nomme La Béroche, chaque maison, ou plutôt chaque famille, a sa légende particulière à raconter. » C’est ainsi que démarre, dans le Véritable messager boiteux de Neuchâtel de l’an 1886, une mystérieuse histoire de sorcières. Nos ancêtres avaient pour habitude de se la raconter de générations en générations et n’osaient pas s’aventurer de nuit sur un petit sentier reliant Fresens à Saint-Aubin. On racontait que des êtres maléfiques s’y retrouvaient pour célébrer des banquets effrayants. Aujourd’hui, la plupart des habitants de la Grande Béroche ne connaissent plus ce récit. Dans le cadre de notre série des fêtes « Je vous emmène », Aude Raimondi vous propose de découvrir le tragique destin du joyeux Barantan, un paysan ivrogne de la Grande Béroche, enlevé une nuit par des terribles sorcières.