RTN vous emmène à la rencontre de Isfendiar Piran

Son nom résonne peut-être encore dans la Salle de La Riveraine. Ancien préparateur physique du NUC et d’Union Neuchâtel, Isfendiar Piran poursuit son parcours au côté d’une multitude de sportifs. Le Neuchâtelois a notamment coaché les équipes nationales de volleyball helvétique et hongroise. Il s’occupe aussi de plusieurs athlètes individuels comme des joueurs du FC Coffrane en 1re Ligue de football. L’ancien judoka conseille également depuis plusieurs années les championnes de Suisse Lucie Amiguet en badminton et la Neuchâteloise Lisa Baumann en VTT enduro. Notre « série des fêtes » vous propose de partir à l'entraînement à la Fight Move Academy pour rencontrer ce préparateur physique de 29 ans passionné et loin d’être rassasié.