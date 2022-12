La saison de ski de fond attend ses flocons

Le redoux de cette fin d’année jette un froid sur le petit monde du ski de fond neuchâtelois. Le manque de neige retarde le lancement de la saison. À la Brévine, le manteau blanc se fait attendre et annonce un hiver « qui ne sera de toute manière pas réussi », selon Pascal Schneider, responsable du magasin Siberia Sport.





Sentiment de déjà vu

Passer les Fêtes de fin d’année sans pouvoir chausser ses skis de fond, ce n’est pas une première : « On a connu des hivers où on passait Noël au balcon à la Brévine », rappelle Pascal Schneider. Mais la problématique devient de plus en plus récurrente et complique grandement la tâche des magasins spécialisés.