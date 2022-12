RTN vous emmène breaker avec Lotus

C’est l’une des disciplines qui composent le hip-hop : le break est un style de danse spectaculaire qui s’est développé dans les années 1970 à New York. Il se caractérise par des figures acrobatiques et au sol, où la souplesse, l’agilité, la force et la créativité sont essentielles. Cette pratique est bien ancrée dans la région depuis de nombreuses années. De talentueux danseurs ont fait et font encore la renommée de Neuchâtel comme terre de break. Dans le cadre de notre série des fêtes de fin d’année, RTN vous emmène à la découverte du jeune breakeur Lotus. Un portrait signé par Jean-Paul Picci.