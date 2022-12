RTN vous emmène à la rencontre de René Guerdat

Vous avez peut-être déjà posé le regard sur l’une de ses peintures : le Neuchâtelois René Guerdat expose ses œuvres dans les galeries de la région et les propose lors de marchés artisanaux. Il affiche un style bien particulier. Dans ses tableaux, les paysages et les bâtiments de l’Arc jurassien s’inscrivent dans une trame géométrique. Âgé de 73 ans, cet ancien facteur qui a livré le courrier durant 40 ans dans le village d’Hauterive, conserve une forme physique impressionnante et cumule les passions. Il gravit Chaumont en courant en 45 minutes. Il n’hésite pas à rentrer chez lui à Neuchâtel à pied lors de promenades à La Chaux-de-Fonds. Au passage, il en profite pour récolter des champignons. Ce Jurassien d’origine est aussi féru de pêche à la ligne. On vous propose de faire plus ample connaissance avec René Guerdat dans le cadre de notre série des Fêtes ; un portrait brossé par Sonia Bernauer Miaz :