RTN vous emmène dans une boulangerie

Il est 6h du matin et vous passez la porte de la boulangerie. Les bonnes odeurs de pain frais vous lèchent les narines. Vous avez le choix entre croissants et taillaule pour votre déjeuner, sandwiches et canapés pour le diner, et un petit dessert pour accompagner le tout… Tout ça, frais du jour. Les boulangers travaillent depuis minuit pour vous proposer le meilleur des assortiments. Dans le cadre de notre série des fêtes, RTN est allé rendre visite à la boulangerie de La Brévine au milieu de la nuit. A cette heure-là, tout se passe dans le laboratoire de Christian Lebrat, le gérant: