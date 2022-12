Incendie d'une cave rapidement maîtrisé à La Chaux-de-Fonds

L'incendie d'une cave a rapidement été maitrisé ce dimanche à La Chaux-de-Fonds. Aux alentours de 23h, la centrale neuchâteloise d’urgence a été avisée que de la fumée s'échappait du sous-sol de l'immeuble de l'avenue Charles-Naine 3. Le SIS des Montagnes est intervenu avec 18 hommes et 5 véhicules. Une ambulance, un inspecteur de l’ECAP ainsi que 3 patrouilles de la police neuchâteloise et le commissariat forensique se sont également rendus sur les lieux.



Le sinistre a pu être rapidement maîtrisé, c'est ce qu'indique la Police neuchâteloise ce lundi dans un communiqué. Les habitants de l'immeuble ainsi que de l'immeuble voisin sont sortis d'eux-mêmes à l'arrivée des secours. Aucune évacuation n'a donc été nécessaire.



Treize personnes ont été incommodées par de la fumée et ont pu être contrôlées directement sur place par les ambulanciers. Au final, aucun blessé n’est à déplorer, précise la Police. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et les circonstances de ce sinistre. /comm-cde