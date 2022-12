Des centaines de reptiles exposés à Cernier

Les trois étages du Mycorama à Evologia sont envahis depuis dimanche par des centaines de reptiles vivants. Ils sont 250 à être exposés à Cernier jusqu’au 5 mars 2023. « Reptiles Expo » est le plus grand événement du genre en Suisse, affirme Zoltan Prin, son directeur.

Cette exposition itinérante a pour but de faire découvrir ces reptiles dans un environnement au plus proche de leur habitat naturel. « Je pense que c’est la meilleure partie de notre travail, on essaie de voyager au maximum, d’aller en nature et de voir les reptiles dans leurs lieux de vie pour essayer de coller au mieux à la réalité », explique Zoltan Prin.

En les présentant au public, l’équipe de « Reptiles Expo » espère également démystifier ces animaux qui font parfois peur. Zoltan Prin constate que souvent ces espèces sont mal connues : « Certains imaginent que s’ils se retrouvent face à face avec un serpent il va sauter à leur gorge. Les gens pensent aussi que c’est gluant et froid. Mais c’est totalement l’inverse. Ces serpents sont craintifs de nous et sont chauds et jolis. »