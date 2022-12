RTN vous emmène à la rencontre de Maude Henchoz

Plaire à toutes les papilles avec du chocolat et des chocolats chauds, des pâtisseries, des petits plats salés, le tout 100% végétal et avec des ingrédients locaux : c’est l’objectif du bar de la Crème renversante à La Chaux-de-Fonds. Et ce sont les clients qui l’ont poussé sur cette voie. Le projet a été développé il y a presque 9 ans par Maude Henchoz durant ses études en création de vêtements à l’école d’art de la Métropole horlogère, sur la base de l’entreprise familiale. Mathias Délétroz a rencontré Maude Henchoz, créatrice et gérante du bar à chocolat, dans le cadre de notre « Série des Fêtes ».