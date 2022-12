RTN vous emmène à la rencontre du père Noël

Sa barbe blanche, sa bedaine et ses habits rouges bordés de blanc sont légendaires. Plus de 2 milliards d’enfants l’attendent. Il devra parcourir 355 millions de kilomètres durant lesquels il fera 842 millions d’escales. On parle bien sûr du père Noël, qui s’apprête à lancer sa nouvelle tournée de cadeaux dans le monde. En cette veille de Noël, David Sanchez vous emmène à sa rencontre :