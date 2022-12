Neuchâtel : salaires de la santé partiellement adaptés

Le salaire des employés de la santé et du secteur social sera partiellement indexé. Le Conseil d’État reconnaîtra dans les subventions accordées pour 2023 une croissance de la masse salariale comprise entre 1,2 et 1,8%. Compatibles avec le budget adopté par le Grand Conseil, écrit le gouvernement dans un communiqué, « ces subventions permettront, moyennant un effort complémentaire modeste des employeurs, une adaptation des traitements des collaboratrices et collaborateurs des institutions concernées à hauteur de 1,8% dès janvier prochain ». /comm-cw