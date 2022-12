Le foie gras, bientôt un produit d’extraluxe ?

Un petit morceau de foie gras en entrée lors du repas des fêtes, c’est encore une tradition dans certains foyers. Mais c’est une tradition qui se voit chambouler ces dernières années. La production connait une baisse, engendrée par la pandémie de coronavirus. La guerre en Ukraine a créé une pénurie de céréales, utilisées dans les élevages de volailles de plusieurs pays. Et désormais la grippe aviaire, avec une épidémie cette année jugée comme la plus dévastatrice en Europe, selon un rapport. L’impact est visible dans le canton de Neuchâtel, avec une distribution réduite de moitié pour Anthony Gendrat, un chef neuchâtelois qui produit son foie gras sous le nom de « la Guinguette ». Ce dernier constate aussi une augmentation des prix de 30% sur le foie gras, qui se répercute sur les professionnels et sur les clients. « On frôle l’extraluxe » selon Anthony Gendrat.