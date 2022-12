Grand succès pour l’action sapin solidaire

Carton plein pour l’action Sapin solidaire. RTN a invité ce vendredi auditeurs et entreprises de la région à faire des dons pour l’opération de la radio en partenariat avec la Chaîne du Bonheur. Les montants ont permis d’ajouter au fur et à mesure de la journée des décorations sur un sapin installé dans le studio et ainsi de représenter l’effort solidaire dans la région neuchâteloise. Au total, 34'335 francs ont été récoltés, un record.

L’intégralité de la somme ira en faveur des enfants et des familles en difficultés en Suisse. L'année dernière, quelque 32'000 francs avaient été récoltés. 2022 est donc le nouveau record pour le Sapin solidaire. Le groupe BNJ (RTN, RJB et RFJ) a ainsi pu remettre un chèque d'environ 86'000 francs à la RTS pour la Chaîne du Bonheur. /cro