Thérapies en danger

C’est une décision qui passe mal auprès des psychologues et psychothérapeutes. Dès le 1er janvier, plusieurs caisses d’assurance maladie ne rembourseront plus les thérapies prodiguées par des psys en formation. Une mesure qui concernerait 1500 psychologues dans le pays et toucherait par extension environ 10'000 patients, selon les titres de Tamedia.

Cette décision découle d’un changement de modèle au niveau des remboursements des thérapies. Jusqu’à cet été, les psychologues devaient être sous délégation d’un médecin psychiatre pour que leurs prestations soient remboursées. Ce n’est désormais plus le cas, mais ce nouveau modèle pose problème pour les psys encore en formation. Selon les caisses de l’association SantéSuisse, dont fait partie Assura, le cadre légal actuel ne permet pas de rembourser leurs prestations.