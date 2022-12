Le salaire minimum neuchâtelois n’est pas encore mort

Dans le canton de Neuchâtel, le salaire minimum a été accepté par le peuple puis validé par le Tribunal fédéral. Pascal Mahon indique que pour le TF les cantons sont compétents en la matière, pour autant que ce salaire relève de la politique sociale et non de la politique économique, c’est-à-dire qu’il reste au seuil de l’assistance sociale. « Et ce qui se passe aujourd’hui, c’est que certains milieux veulent contourner en quelque sorte cette jurisprudence en inscrivant dans une loi fédérale que ces salaires minimums peuvent certes exister, mais qu’ils ne peuvent pas primer sur les conventions collectives de travail étendues ».