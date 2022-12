Quatre jeunes socialistes en lice pour le National

Les Jeunes socialistes neuchâtelois se lancent dans la course au Conseil National. Ils présenteront quatre candidats lors des élections fédérales du 22 novembre. Zoé Nater, Pauline Schneider, Marius Hofer et Emil Margot ont été désignés début décembre par le parti. Ils s’engageront pour une vision solidaire, féministe et écologique. Ils souhaitent apporter des solutions radicalement de gauche en matière de défis financiers et climatiques, sans laisser personne de côté. Les JSN ont aussi réélu leur comité lors de la même séance.

Zoé Nater, 21 ans, est conseillère générale à la Grande-Béroche et étudiante en géographie et sociologie à l’Université de Neuchâtel. Pauline Schneider, 26 ans, occupe le poste de secrétaire politique du Groupe pour une Suisse sans armée. Marius Hofer, 23 ans, est étudiant en droit à l’Université de Neuchâtel et co-président de la Fédération des étudiant-es neuchâtelois-es (FEN). Enfin, Emil Margot, 21 ans, est étudiant en sciences politiques à l’Université de Bâle et conseiller général au Val-de-Travers. /comm-sma