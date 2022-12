Deux oui pour le projet Croix d’or

Deux pas de plus vers la réalisation du projet « Croix d’or » à Hauterive. Lundi soir, le Conseil général a approuvé le plan spécial par 17 oui, 2 non et 5 abstentions. Celui-ci permet la réalisation de ce projet privé, en lui permettant de déroger à un certain nombre de limites de construction. Contesté par un certain nombre de citoyens, l’ensemble projeté aux portes du vieux bourg doit comprendre 78 appartements, dont 28 protégés, ainsi que des commerces. Par ailleurs, le législatif a donné son feu vert, par 19 oui et 5 abstentions au réaménagement du carrefour Brel / Longschamps / Croix d’or. Un investissement de 42'000 francs qui doit permettre l’accès à la future zone résidentielle. /jhi