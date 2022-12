Une fête entre anges et démons

Vend’anges et démons : les organisateurs de la Fête des vendanges de Neuchâtel ont choisi le thème de l’édition 2023. Celui-ci a été sélectionné parmi plus de 240 propositions reçues. Outre le jeu de mots, il permet, selon le comité central de la manifestation, de faire la part belle à la créativité, à l’originalité, à l’imagination folle et débordante des concepteurs des chars du Corso fleuri. Il pourra aussi être une source d’inspiration pour la conception des costumes que les enfants porteront lors de leur cortège le samedi après-midi. La 96e édition de la manifestation aura lieu du 22 au 24 septembre 2023 dans les rues de Neuchâtel. /comm-sma