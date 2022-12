Projet à Hauterive critiqué sur le fond et la forme

En ce qui concerne la densité d’habitations et les conséquences de cette réalisation sur le trafic, l’analyse de l’exécutif est diamétralement opposée à celle de ces citoyens. La densité fait partie d’un souhait de développement, qui s’inscrit dans une politique plus large de la Confédération et de l’Etat de Neuchâtel afin de lutter contre l’émiettement du bâti. Quant au trafic, selon les études, il ne devrait pas être surchargé par la construction de ces immeubles.