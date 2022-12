MUZOO inauguré après 20 ans d’attente

L’événement est assez rare pour le souligner : le Canton de Neuchâtel compte un nouveau musée dans son offre culturelle. MUZOO est inauguré vendredi soir à La Chaux-de-Fonds et ouvre ses portes samedi et dimanche au public pour un premier week-end de festivités. MUZOO, c’est le nom choisi par la Ville de La Chaux-de-Fonds pour nommer les institutions zoologiques désormais regroupées sur le site du Bois du Petit-Château à l’adresse du Replat du Dahu. Un musée, un vivarium, un zoo une cafétéria et une boutique se côtoient sur ce site bien connu par des générations de Chaux-de-Fonniers et de Neuchâtelois. Les travaux auront coûté 5,7 millions à la Ville de La Chaux-de-Fonds.





Un musée d’un nouveau genre

La nouvelle exposition permanente axe son propos sur la crise de la biodiversité. Les surfaces d’exposition ayant été nettement réduites par rapport à l’ancien Musée d’histoire naturelle, c’est donc un musée d’un nouveau genre que les visiteurs vont découvrir. À noter que le vivarium a lui aussi bénéficié d’une rénovation complète. Il est désormais inclus dans la partie payante du site, avec le musée. Au contraire, le zoo restera lui gratuit, comme le souhaitait le Conseil communal.





20 ans de gestation

MUZOO c’est aussi l’aboutissement d’un véritable serpent de mer (ou d’eau douce) politique. Les premières études pour déménager le Musée d’histoire naturelle, autrefois installé dans le bâtiment de la Poste, datent en effet du début des années 2000. On l’appelait à l’époque Naturama. Depuis, le projet a été gelé puis relancé à plusieurs reprises sous le nom de Zoo-Musée. Il a même failli être définitivement enterré : une mouture de 2015 prévoyait de raser l’ancien stand pour y construire un bâtiment flambant neuf. Mais les difficultés financières de la Ville dans ces années-là ont envoyé aux oubliettes cette version trop ambitieuse.

Des animations sont prévues pour l’inauguration du site samedi et dimanche. Les visites se feront uniquement sur réservations en ligne. Il reste des billets gratuits pour visiter l’exposition permanente. En revanche, les visites du vivarium affichent complet. /lre