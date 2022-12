Impôts en hausse à St-Blaise

Les impôts vont augmenter à St-Blaise. Le Conseil général a accepté jeudi soir par 21 oui, 4 non et 3 abstentions de faire passer le coefficient fiscal communal de 66 à 68 points. Avec ce nouveau barème, la commune fait toujours partie de celles qui pratiquent la fiscalité la plus légère dans le canton de Neuchâtel. Il y a une année, le législatif avait déjà accepté une hausse d’impôts, de 64 à 66 points, après un abaissement provisoire du taux d’imposition communal.

Cette décision permet de limiter le déficit inscrit au budget 2023. Celui-ci a également été accepté jeudi, par 19 oui, 3 non et 4 abstentions. Il affiche un excédent de charge de 309'600 francs, calculés avec le nouveau coefficient. /jhi