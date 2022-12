Jean-Nath Karakash président du conseil de fondation de PX Group

Jean-Nath Karakash ajoute une corde à son arc. L’entreprise de métallurgie PX Group annonce jeudi que l’ancien conseiller d’Etat socialiste deviendra le président de son conseil de fondation. Ce dernier sera créé « début 2023 » et comprendra « entre trois et sept membres », précise un communiqué diffusé par la société. Le siège de cette nouvelle fondation sera situé à La Chaux-de-Fonds et « aura pour but prioritaire de contribuer à la pérennité et au développement responsable de PX Group ».

Un renforcement de gouvernance d’entreprise lancé par le président et fondateur de la société en 1976, Pierre-Olivier Chave. Pour rappel, il avait cédé les rênes de l’entreprise de la Métropole horlogère à ses deux fils en 2013. Il occupe depuis la présidence du groupe et conservera cette position à l'avenir. /comm-gjo