Dans les coulisses d’un procès

Trois journées intenses pour les parties civiles et le prévenu. Le journaliste Raphaël Girardin a suivi pour RTN, de lundi à mercredi, le procès d’un avocat et ancien entraineur de foot qui a comparu devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Il est accusé, entre autres, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le Ministère public a requis 3 ans de prison, dont deux ans avec sursis. La défense plaide l’acquittement. Le jugement est attendu jeudi 22 décembre. Trois journées également intenses pour Raphaël Girardin. Au-delà des faits reprochés, il y a la détresse des familles, la proximité entre les parties plaignantes et le prévenu qui se croisent lors des suspensions d’audience. Le journaliste nous plonge dans les coulisses de ce procès.