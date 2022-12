Le verglas a provoqué son lot d’accidents

Verglas et circulation ne font pas bon ménage. Les pluies givrantes qui ont frappé mardi le canton de Neuchâtel ont provoqué de légères perturbations du trafic routier. Une dizaine d’accidents se sont produits, principalement sur le Littoral Ouest. Deux personnes ont été blessées. La majorité des véhicules accidentés sont seuls en cause. La Police neuchâteloise lance mercredi un nouvel appel à la prudence sur les routes, mais également pour les piétons. Au volant, il est recommandé d'adapter son comportement et sa vitesse à l'état de la route, de garder ses distances et d'anticiper. /comm-sma