Elisabeth Baume-Schneider : « J’avais une parcelle d’espérance »

Elisabeth Baume-Schneider prépare sa nouvelle vie. La nouvelle conseillère fédérale jurassienne a reçu la presse régionale mardi matin, à son domicile des Breuleux. L’occasion d’échanger à bâtons rompus six jours après l’élection de la Franc-Montagnarde au Gouvernement. « Si je réalise ? Oui et non ! Oui, parce qu’on organise une équipe pour travailler à la tête de mon Département, et non parce que je suis dans un état intermédiaire avec la fête organisée jeudi à Delémont et aux Breuleux », dit d’entrée Elisabeth Baume-Schneider.

La Jurassienne, une fois encore, a pu compter sur sa bonne étoile politique pour devancer la favorite bâloise Eva Herzog. « Si on s’engage dans la course, c’est qu’on a quand même une parcelle d’espérance. Sinon c’est ridicule, on fatigue les gens et on embarque des personnes dans une impasse. Ce n’est pas du tout ma nature ». Une fois élue, Elisabeth Baume-Schneider a fait face au scepticisme de la presse alémanique. Le Tages Anzeiger a notamment écrit que l’élection de la Franc-Montagnarde « n’était pas un grand jour pour la Suisse ». « Ça ne m’a pas affectée. Je pense au contraire que ce sera de belles années pour les Suissesses et les Suisses qui apprendront à me connaître. Je vais travailler de manière extrêmement respectueuse », clame la nouvelle conseillère fédérale.





« Ce n’est pas grave d’être une Heidi des temps modernes »

Et dans cette presse alémanique, une journaliste de la NZZ Am Sonntag a déclaré sur RFJ qu’Elisabeth Baume-Schneider était perçue outre-Sarine comme la « Heidi du Jura ». « Cette image ne me déplaît pas, parce que je suis plutôt populaire. Ce n’est pas grave d’être une Heidi des temps modernes. Quand on est Jurassienne, on nous colle souvent des étiquettes un peu bucoliques, rurales. J’ai toujours dit qu’on a la ruralité extrêmement moderne dans le Jura ».

Dès le 1er janvier, la Franc-Montagnarde occupera le Département fédéral de Justice et Police. « Je me réjouis beaucoup ! Il y a toutes les questions de société et celles de l’égalité entre femmes et hommes. Il y a aussi le dossier prioritaire et sensible de la migration. Par rapport à mes valeurs profondément humanistes, il va falloir être en conformité avec le droit, tout en ayant à l’esprit et au cœur le fait de développer une politique la plus ouverte possible », dit encore Elisabeth Baume-Schneider.

Entretien complet avec la nouvelle conseillère fédérale à écouter ci-dessous. Elle explique tout d'abord si elle a réalisé ce qui lui est arrivé mercredi dernier :