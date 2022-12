Angèle à Festi’neuch

Festi’neuch dévoile le premier pan de sa programmation. Dans un communiqué publié mardi matin, les organisateurs du festival de musique des Jeunes-Rives à Neuchâtel annoncent la présence de la chanteuse belge Angèle le jeudi 15 juin 2023. Le même soir, le rappeur français Disiz arpentera également la scène du Chapiteau.

Au programme du vendredi 16 juin : les Berlinois de Moderat, la chanteuse française Pomme, les punks suédois des Viagra Boys ou encore l’artiste français Folamour, présent sur la scène Lacustre.

Le samedi 17, les Français M83 et Jain sont à l’affiche, ainsi que Lous and the Yakuza et Tiakola. Enfin le dimanche, Marc Lavoine chantera au bord du lac, aux côtés de la Malienne Fatoumata Diawara et Kendji Girac, qui clôturera cette 22e édition de Festi’neuch.

La billetterie est ouverte, avec des tarifs préférentiels jusqu’au 31 mars. Les prix ne bougent pas par rapport aux éditions précédentes. /comm-jhi