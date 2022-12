La neige sème la pagaille

Premiers kilomètres de pistes tracés

Sur le plan des réjouissances, la dizaine de centimètres d'or blanc a permis de tracer les premiers segments de pistes de ski nordique. À La Chaux-de-Fonds, les boucles du Maillard et du Gros Crêt ont été tracées à la motoneige au Centre nordique de Pouillerel.

À La Vue-des-Alpes, les pistes sont en préparation et seront accessibles samedi. L'évolution des conditions est à retrouver sur le bulletin d'enneigement du canton de Neuchâtel.





La Suisse romande enneigée

L'Office fédéral de la météorologie relève que vendredi, c’est la Suisse romande qui a été la plus touchée par la neige, en particulier les cantons de Vaud et de Fribourg, où il est tombé jusqu’à 15 cm en milieu de matinée. Les experts ont signalé 6 cm à Genève, 4 cm à Neuchâtel et 2 cm à Delémont. Les quantités d’or blanc ont en revanche été très modestes à l'est de Zurich, alors que Glaris et Coire n'ont pas été touchées. /jhi-dsa-clr-ats