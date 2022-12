Une grande école de ski pour le canton de Neuchâtel

Une offre élargie et des investissements

Parmi les objectifs fixés figurent l’extension de l’offre. Des nouveautés sont déjà prévues cet hiver : La Vue-des-Alpes se profile comme le centre de l’école de ski pour les débutants avec l’ajout d’un tapis mécanique en plus des deux tire-fesses existants. Aux Bugnenets, les pistes bénéficieront aussi d’un nouvel espace pour débutants, alors qu’un nouveau bâtiment administratif pour l’école a été construit. Et puis, pour la première fois cette année, des cours de ski en nocturne seront dispensés au Crêt-du-Puy et au Crêt-Meuron.

Les réservations pour les cours se font désormais sur une plateforme commune, ce qui permet aux clients de parcourir l’entier des disponibilités sur tout le canton. Cette unique structure permettra aussi plus de flexibilité en cas de faible enneigement dans une des stations, mais aussi de mutualiser le travail des moniteurs.





La Robella lorgne vers les Rasses

Montagnes neuchâteloises regroupaient jusqu’à aujourd’hui les sites de La Chaux-de-Fonds, avec La Corbatière, La Vue-des-Alpes/Crêt-Meuron/ Crêt-du-Puy, Le Locle-Sommartel et La Robella. Mais la station vallonnière s’est rapidement distancée du projet de fusion. « Ce choix est essentiellement géographique. Entre les Bugnenets et La Robella ce sont les opposés de notre canton. Notre comité trouvait beaucoup plus intéressant de se tourner vers Sainte-Croix-Les Rasses », explique Magali Fatton, membre du comité de La Robella. Une convention a été établie entre les deux parties et les présentations ont été faites récemment. /lre