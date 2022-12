Passage de témoin à la tête de la société Uditis à Peseux

La société informatique neuchâteloise Uditis aura un nouveau directeur général (CEO) à compter du 1er janvier. Michel Perrin cédera alors les rênes de l'entreprise basée à Peseux à Thierry Linder, son associé depuis une quinzaine d'années.

« C'est une transition naturelle et logique qui se fait dans la continuité », a déclaré jeudi le directeur sortant, cité dans un communiqué. Le récent sexagénaire continuera à siéger au conseil d'administration de la société, où il travaillera « à temps partiel à des tâches de coaching, coordination et marketing ».

Uditis a été créée en 2000 en tant que spin-off du Centre suisse d’électronique et de microtechnique (CSEM), à Neuchâtel. Présent dans la société depuis le début, Thierry Linder est devenu associé 2007. Âgé de 50 ans, il espère « porter les valeurs et le sens de l'entreprise et veiller à lui conserver son côté humain et collaboratif ».

Dans la foulée du remplacement à sa tête, Uditis a décidé de revoir sa structure managériale. La direction sera désormais assurée par un comité exécutif, dans lequel Hervé Sanglard, François Farquet, Yoann Jeunet et Cédric Rossé (les deux derniers nommés nouveaux à la direction) épauleront le nouveau directeur général.

Début 2022, l'entreprise a intégré le groupe Sequotech, fondée par le multi family office zurichois Verium. /ATS-cro