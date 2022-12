Nouveaux gestionnaires à La Maison de la Tourbière

Un hôtel-restaurant, un musée et un centre de compétence. Pour assurer la gestion de ses trois nouvelles exploitations aux Ponts-de-Martel, la Maison de la Tourbière a recruté trois responsables en vue de la saison 2023. L’exploitation de l’hôtel-restaurant (Hôtel du Cerf) sera assurée par Marc Landert, gestionnaire d’entreprise de 34 ans et détenteur d’un Bachelor en école Hôtelière. Il détient plusieurs expériences à la direction d’établissements haut de gamme, notamment le Beau-Rivage à Neuchâtel, explique le communiqué. Jacques Ayer est déjà en charge du centre d’interprétation (Musée de la Tourbière). Le Muséologue et paléontologue occupe le poste de responsable du musée de la Tourbière depuis début décembre. Le centre de compétence et de formation est également occupé depuis décembre par Dylan Tatti, spécialiste dans le domaine de la protection des sols.

La Fondation du Musée de la Tourbière et l’Hôtel du Cerf déclarent ainsi envisager sereinement l’exploitation de ces sites pour la saison 2023. /comm-cro