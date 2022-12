Le Beau-Rivage s’offre un nouvel écrin pour ses 30 ans

C’est une cure de jouvence que s’offre le Beau-Rivage pour ses 30 ans. Premier hôtel 5 étoiles de l’Arc jurassien au moment de sa création en 1993, l’établissement neuchâtelois n’a plus beaucoup bougé depuis. Face à l’évolution des exigences hôtelière, il se doit aujourd’hui de s’adapter pour conserver son prestige. Le nouveau propriétaire, une société singapourienne depuis 2021, a donc décidé de procéder à divers travaux pour améliorer l’accueil des clients, l’accessibilité du site et sa visibilité. Tout l’aménagement extérieur sera revu d’ici l’été 2024. Fini les voitures et places de parcs en extérieur, un nouvel espace piétonnier verra le jour. Il s’ouvrira sur l'Esplanade du Mont-Blanc, en pente douce, pour intégrer l’accès à l’établissement à l’environnement public qui l’entoure.