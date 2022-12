L’aventurier Yvan Bourgnon condamné à Paris

Yvan Bourgnon a été condamné à 17'000 euros de dommages et intérêts et de frais de justice par le Tribunal judiciaire de Paris. C’est le Journal l’Equipe qui le révèle mercredi matin, le tribunal n’ayant pas encore communiqué le jugement.

Le skipper avait comparu en octobre dernier en marge d’un conflit avec son ancien coréalisateur Pierre Guyot portant sur l'utilisation et l'exploitation des images de sa traversée controversée du Grand Nord canadien, explique L’Equipe.

Yvan Bourgnon estime dans un communiqué que « le Tribunal a fait une appréciation erronée et disproportionnée d’une partie des faits qui lui ont été soumis ». Il prend acte de la décision et se réserve la possibilité de faire appel.

Une histoire enjolivée ?

Le procès portait uniquement sur la question des droits d’auteurs. Mais la polémique avait enflé cet automne quant à la véracité du récit du voyage d’Yvan Bourgnon dans le Grand Nord canadien.

En 2017, il avait entrepris la traversée périlleuse de l’océan Arctique à bord d’un catamaran. Mais le marin aurait enjolivé certains points de son aventure et surtout de ses récits. En particulier, Yvan Bourgnon aurait bénéficié de remorquages et aurait passé plusieurs nuits à l’hôtel dans une ville canadienne. Certains remettent en doute aussi une confrontation face à un ours polaire dans les eaux glacées.

Dans son communiqué, Yvan Bourgnon dit « regretter ce storytelling imaginé par mes contradicteurs et malheureusement relayé dans les médias ». Il dénonce une campagne de dénigrement et promet de « mettre en œuvre toute action appropriée » afin de préserver ses droits et intérêts.

Et le navigateur de conclure que « tout cela ne [le] détournera jamais de ses projets ni de son combat pour la dépollution des océans ». Un combat qu’il mène avec sa fondation « The SeaCleaners », dont l’objectif est de retirer 5'000 à 10'000 tonnes de déchets plastiques par an dès 2024. /mde