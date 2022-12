Sortie de route à la Rançonnière

Un accident dimanche en fin d’après-midi sur la route entre le Col-des-Roches et Les Brenets. Peu avant 17h, une voiture conduite par un septuagénaire s’est déroutée, après la sortie du tunnel de la Rançonnière. Le véhicule a franchi la ligne de sécurité, il a circulé sur la voie opposée, a percuté une borne et une souche, avant de terminer sa course dans un talus en contrebas. Blessés, les trois occupants ont été transportés à l’hôpital. L’intervention a nécessité la fermeture de la route pendant près de trois heures. /comm-jhi