Le petit village des Planchettes a son prix littéraire

« La vue sur le Doubs est imprenable » : C’est par cette phrase que doivent commencer les courtes histoires soumises au prix littéraire « Objectif Plume ». Il vient d’être lancé par « 1065 », la société locale qui s’était fait remarquer en transformant une cabine téléphonique en centre culturel miniature.

Les nouvelles originales doivent être soumises au jury d’ici au 15 janvier, avec une longueur limite de deux pages pour les moins de 16 ans et de trois pages pour plus âgés. Une cérémonie publique de remise des prix est prévue pour le 29 avril : les meilleurs textes seront lus par une comédienne et leurs auteurs récompensés.

Marianne Guignard, habitante du village et membre du comité de « 1065 » est à l’origine du concours avec son mari Philippe. Une idée qui se situe pour elle dans la lignée des autres initiatives déjà lancées par l’association.