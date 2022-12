La Théâtrale lance une bouteille à la terre

Prévert côtoie Foresti

Et pour les faire ressortir avec encore plus d’émotion, rien de tel que la musique ! En plus de jouer, les comédiens chantent aussi, coachés par Emmanuelle Bornand-Ging. Le cabaret, la troupe en a fait sa spécialité. « C’est un peu notre carte de visite, étant donné que ce n’est pas un registre que beaucoup de troupes de la région occupent », explique Anne-Véronique Robert. « C’est aussi une facilité pour nous parce qu’on peut vraiment faire un spectacle à la carte. » Et les textes choisis sont multiples : On passe de Jacques Prévert à Philippe Delerme en passant par Florence Foresti pour le ton plus humoristique. Sur le plan musical, les mélomanes reconnaîtront, notamment, du Michel Delpech et du Nino Ferrer. La troupe a investi le Temple Allemand de La Chaux-de-Fonds depuis le 1er décembre. Des représentations sont prévues jusqu’au samedi 10. /lre