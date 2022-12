Programme faste au Pasquart à Bienne

La photographie dévoile toutes ses richesses au Centre Pasquart à Bienne. L’institution seelandaise accueille dès samedi l’exposition qui réunit les lauréats du Prix Photoforum. Cette distinction permet aux professionnels de l’image de présenter leurs travaux au public et spécialistes du domaine dans le cadre d’une exposition collective. Pour cette 30ème cuvée, ldix artistes ont été sélectionnés par le jury parmi les 150 propositions reçues. La jeune Neuchâteloise, Lisa Mazenauer, figure parmi les lauréats. Elle nous détaille son projet basé sur les mines de cuivre de Rio Tinto en Andalousie et sa mystérieuse rivière rouge et acide :