Parenthèse solaire à St-Blaise

La commission doit livrer ses conclusions lors du premier semestre de l’année prochaine. Le règlement qui sera élaboré par la suite aura force de loi. Mais deux grandes orientations issues de ce travail sont déjà en train de se dessiner : soit cacher autant que possible les panneaux solaires sur les bâtiments protégés, soit privilégier des installations plus visibles mais aussi plus faciles à démonter.