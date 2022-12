Val-de-Travers dans le rouge sur le long terme

En charge des finances, le conseiller communal de Val-de-Travers Frédéric Mairy explique encore que la porte est ouverte à de nouvelles entreprises. « On a encore des surfaces industrielles vacantes qu’on maintient dans l’attente de partenaires intéressants. On a eu beaucoup de demandes, on attend vraiment des propositions sur lesquelles on peut s’attendre à une forte valeur ajoutée ».





Des années encore attendues dans le rouge foncé

Reste que ce déficit est le pire enregistré depuis la fusion en 2009. Depuis 2016, Val-de-Travers traverse des difficultés financières, et même si ces dernières années, les comptes sont généralement meilleurs que les budgets, la situation ne devrait pas aller en s’améliorant. La Commune estime que les déficits de 5 millions de francs pourraient se reproduire à l’avenir. Pour l’instant, les prestations pour la population ne sont pas touchées, mais il faut s’attendre à des changements.