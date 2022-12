La Tchaux dévoile son programme pour les fêtes

Pas d’illumination, mais cinq sapins décorés par les artistes pour Noël. La Ville de La Chaux-de-Fonds a dévoilé son programme d’activité de fin d’année ce jeudi. Dans un souci d’économie d’énergie, la Métropole horlogère a décidé de ne pas mettre en place ses traditionnelles illuminations de Noël cette année. En revanche, cinq sapins seront érigés au centre-ville et seront décorés par les artistes et collectifs de la région, expliquent les autorités. Le mardi 13 décembre, la population est invitée par la Ville au vernissage des sapins décorés en compagnie des artistes. Une tournée des sapins commencera dès 18 heures à partir de la Place de la Gare et se terminera par une verrée sur la Place du Marché.





Autres manifestations

Un marché de Noël organisé par l’association « Noël des Montagnes » s’ouvrira du 13 au 23 décembre à la Place du Marché. Un Ours géant sera également installé sous le couvert d’Espacité. Saint-Nicolas, la dame de Noël et le Père Noël seront également de passage à La Chaux-de-Fonds. Toutes les informations sur les manifestations organisées se trouvent sur le flyer édité par la Ville. /comm-cro